La bêta 7 d’iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15 est disponible depuis peu, et n’est actuellement réservée qu’aux développeurs.

La bêta 7 d’iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15 peut également être téléchargée via OTA par tous les développeurs inscrits au programme Developer, en attendant qu’Apple publie la version publique dans les prochains jours. Nous vous tiendrons au courant en cas de nouvelles importantes, autres que de simples corrections de bugs et des améliorations générales des performances.

Dans tous les cas, nous tenons à vous rappeler que les versions développeur ne peuvent être installées que par les personne ayant un compte payant au programme Apple Developer, un abonnement qui permet l’installation via le centre de développement ou via OTA à l’aide d’un profil à installer sur le terminal.