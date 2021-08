Apple a annoncé avoir acquis les droits pour réaliser une nouvelle série dramatique intitulée « The Changeling » pour Apple TV+.

La série « The Changeling » est basée sur le livre à succès du même nom écrit par Victor LaValle et mettra en vedette LaKeith Stanfield, mieux connu pour ses rôles dans « Atlanta » et « Judas and the Black Messiah ».

Ce titre est décrit comme un conte de fées pour adultes qui est en partie une histoire d’horreur, en partie une histoire parentale et en partie une odyssée dangereuse à travers un New York inconnu. Le personnage principal du livre, Apollo Kagwa, est un libraire antiquaire qui commence à s’habituer à sa nouvelle vie de père dévoué, lorsque sa femme Emma commence à agir étrangement et finit par disparaître. Plus tard, Apollo rencontre un homme mystérieux qui lui fournit des informations sur l’endroit où se trouve Emma afin qu’il puisse commencer la recherche.

La série sera écrite et adaptée par Kelly Marcel, connue pour « Cruella » et « Venom ». Et Melina Matsoukas, connue pour « Insecure », réalisera le film.