Le fournisseur d’Apple Luxshare Precision Industry a enregistré des revenus et des bénéfices records pour le premier semestre 2021, un résultat attendu car la société est de plus en plus ancrée dans la chaîne d’approvisionnement de la firme de Cupertino.

Comme le rapporte Nikkei Asia, le chiffre d’affaires de Luxshare a atteint 7,42 milliards de dollars au premier semestre 2021, en hausse de plus de 30% par rapport à la même période l’année dernière. Le bénéfice net a augmenté de 22% en glissement annuel.

Ces résultats ont également été obtenus grâce à Apple, puisque Luxshare est entré pour la première fois sur la chaîne de montage de l’iPhone. Selon plusieurs sources, l’entreprise s’occuperait de 3% de la production de tous les iPhone 13. S’il ne s’agit pas d’une part considérable par rapport aux fournisseurs historiques tels que Foxconn et Pegatron, c’est tout de même une belle réussite pour Luxshare, qui est passé de la fourniture de connecteurs en 2013 à la fourniture d’AirPods en 2017, puis à l’assemblage de l’Apple Watch en 2019.

L’année dernière, Luxshare a investi environ 472 millions de dollars pour acheter une usine d’iPhone au partenaire d’Apple Wistron, tirant parti du besoin du géant californien de diversifier sa chaîne d’approvisionnement.

Apple devrait annoncer l’iPhone 13 aux côtés des nouveaux modèles Apple Watch Series 7 lors d’un événement en septembre.