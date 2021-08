Le jeu de course classique de Gameloft « Asphalt 8 : Airborne+ » et le RPG inspiré de Zelda « Baldo : The Guardian Owls » arriveront sur Apple Arcade ce vendredi.

« Asphalt 8 : Airborne+ », initialement publié sur l’App Store en 2013, présente plus de 240 voitures réelles de différents constructeurs automobiles et marques telles que Ferrari, Ducati, Lamborghini, McLaren, Bugatti, Mercedes, Audi, Ford et Chevrolet.

Les interactions entre les véhicules, les environnements et plus de 50 pistes à grande vitesse sont entièrement basées sur la physique. Les joueurs peuvent participer à des événements à durée limitée pour gagner des récompenses et participer à plus de 400 événements de carrière, 1 500 défis de maîtrise de voiture, six modes de jeu uniques et du contenu solo supplémentaire.

« Baldo : The Guardian Owls » du studio italien NAPS est un jeu qui demandera aux joueurs de résoudre des énigmes, d’explorer et de combattre dans un monde ouvert dessiné à la main. Les joueurs embarqueront pour un voyage vers une terre magique pleine de mystères à découvrir alors qu’ils accomplissent la mission principale et de nombreuses missions secondaires. Vous trouverez ci-dessous la bande-annonce du jeu, qui montre quelques scènes et paramètres.

Au prix de 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an, Apple Arcade donne accès à un catalogue de plus de 200 jeux sans publicité ni achat intégré sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, avec des extensions de titres ajoutées périodiquement.