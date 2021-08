Joe Carroll a signé pour rejoindre le casting de la prochaine série Apple TV+ intitulée « Five Days At Memorial ». La série racontera l’histoire des cinq premiers jours après l’arrivée de l’ouragan Katrina.

Selon Deadline, Joe Carroll jouera un rôle récurrent en tant que Michael Arvin, « un responsable du développement commercial chargé de trouver des ressources vitales pour les personnes dans le besoin ». Carroll rejoint Vera Farmiga, Cherry Jones, Adepero Oduye et d’autres dans un projet qui pourrait devenir une série phare pour le service Apple TV+.

« Five Days at Memorial » raconte les conséquences de l’ouragan Katrina du point de vue du Memorial Hospital de la Nouvelle-Orléans. La nouvelle série d’Apple, basée sur le livre de non-fiction acclamé de l’auteure lauréate du prix Pulitzer Sheri Fink, racontera les cinq premiers jours dans un hôpital de la Nouvelle-Orléans après que l’ouragan Katrina a frappé la ville en août 2005, en se concentrant sur l’histoire des soignants épuisés. et forcés de prendre des décisions de vie ou de mort au milieu des inondations, de la chaleur intense et du manque d’électricité.