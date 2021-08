2021 a été une année très difficile, également dans le domaine technologique, en raison du manque de puces. Bien qu’Apple elle-même ait confirmé qu’elle subirait les effets de cette pénurie au prochain trimestre, un analyste affirme que ce ne serait pas le cas.

Selon Wave7 Research, qui produit des rapports mensuels sur le marché américain de la téléphonie mobile, Apple a pu bloquer l’approvisionnement en puces bien à l’avance, contrairement à d’autres OEM. En effet, il précise également que la pénurie « n’est pas uniforme par opérateur, canal et même par magasin ». Samsung et OnePlus sont les trois plus touchés en raison de l’incapacité de Qualcomm à répondre à la demande.

Pour preuve, le rapport indique que « la part globale des iPhone n’a pas diminué même en juillet, comme on pouvait s’y attendre avant le lancement d’un nouvel iPhone en septembre. La résilience continue de l’iPhone 12 et les problèmes de Samsung ont été les principaux facteurs de cette tendance ».

Lors de l’annonce des résultats financiers du troisième trimestre 2021, Apple a déclaré que les contraintes d’approvisionnement pourraient avoir un impact négatif, en particulier sur les iPhone et les iPad. Malgré cela, Apple a déclaré qu’elle s’attend toujours à une « très forte croissance à deux chiffres » au cours du trimestre, mais le taux de croissance devrait être inférieur à la croissance de 36% qu’Apple a connue depuis le troisième trimestre 2020 par rapport au troisième trimestre 2021. .

Bref, il semble bien qu’Apple ait réussi à mieux gérer cette pénurie de puces et probablement la prochaine série d’iPhone 13 ne subira aucun retard de production.