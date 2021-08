Une enquête interne menée chez Apple sur l’équité salariale montre un écart de 6% entre les salaires des hommes et ceux des femmes.

L’enquête a été initiée par l’ingénieur Cher Scarlett, qui l’a créée de manière informelle sans l’autorisation explicite d’Apple. Dans le passé, l’entreprise a donné son consentement pour des enquêtes de ce type, mais a par la suite décidé de ne pas les autoriser en raison de possibles problèmes de confidentialité.

Selon les données recueillies par Scarlett et rapportées par The Verge, l’écart salarial entre les hommes et les femmes qui travaillent chez Apple reste autour de 6%, en moyenne avec la région de la baie de San Francisco (5%). Cependant, les résultats doivent être considérés comme non officiels, étant donné que seulement 2 000 personnes ont répondu à l’enquête. Cependant, Apple a déclaré à plusieurs reprises qu’il s’efforçait d’atteindre l’équité salariale entre tous les employés.

Voici les mots de Cher Scarlett : « Nous savons que l’équité salariale était un problème dans le passé et Apple a fait quelque chose pour le résoudre, mais nous avons à nouveau cette conversation parce que nous avons remarqué des lacunes dans certains domaines de l’entreprise et nous voulons pour savoir ce que fera Apple. pour résoudre le problème. »

L’enquête a également révélé qu’il y avait moins de femmes, de non-binaires et de non-blancs dans des postes techniques ou supérieurs chez Apple, deux postes qui représentent souvent aussi des salaires plus élevés. L’ingénieur dit qu’il apportera bientôt les résultats aux dirigeants d’Apple, pour sensibiliser l’entreprise à faire plus en termes d’équité salariale et au-delà.

Pendant ce temps, un porte-parole d’Apple a déclaré à The Verge après la publication des données :

« Apple a un engagement ferme et de longue date en faveur de l’équité salariale. À l’échelle mondiale, les employés de tous les sexes gagnent le même salaire lorsqu’ils effectuent des tâches similaires avec une expérience et des performances comparables. Aux États-Unis, il en va de même pour les employés de toutes races et ethnies. Nous ne demandons pas les salaires passés lors du processus de recrutement. Nos recruteurs s’appuient uniquement sur les salaires des employés Apple ayant des rôles similaires. Et chaque année, nous examinons la rémunération des employés, afin d’assurer une rémunération équitable pour tous. »