La pop star et actrice Olivia Rodrigo a sorti le clip de sa chanson « Brutal », extrait de son premier album « SOUR ». Pour la vidéo, Rodrigo s’est associé à Apple pour créer des masques de réalité augmentée avec iPad Pro.

En plus de la sortie du clip, la chanteuse a posté quelques clips sur Instagram qui la montraient en train d’éditer des masques faciaux AR à l’aide d’un iPad Pro‌ et d’un Apple Pencil. Des masques faciaux peuvent être vus tout au long de la vidéo et incluent des effets tels que des larmes de feu, des cœurs arc-en-ciel, un masque de robot et bien plus encore.

Interscope Records, le label d’Olivia Rodrigo, a déjà utilisé les produits Apple pour promouvoir nombre de ses artistes. Il s’agit notamment de Lady Gaga et Selena Gomez, qui ont enregistré des clips vidéo via iPhone ces dernières années, et de Billie Eilish, dont le documentaire « The World’s A Little Blurry » a fait ses débuts sur Apple TV+ plus tôt cet été.

Apple Music fait également la promotion du nouveau clip en le plaçant en haut de l’onglet « Parcourir » des applications iOS et macOS.