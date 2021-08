Selon les analystes de JP Morgan, les ventes d’iPhone 12 restent solides malgré la sortie toute proche de la nouvelle gamme iPhone 13.

Selon les dernières données, les ventes d’iPhone ne semblent pas ralentir, même si le nouvel iPhone 13 devrait être lancé dans environ un mois. Parmi les smartphones Apple les plus vendus figure toujours l’iPhone 12, la société continuant à maintenir une position forte dans la fourniture de composants clés tels que les processeurs. Des entreprises comme Samsung, en revanche, ont des problèmes d’inventaire en raison du manque de puces dans le monde, à tel point qu’il y a des ralentissements dans les ventes de smartphones Android.

En juillet, l’iPhone 12 était le modèle Apple le plus vendu aux États-Unis, suivi de près par l’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 12 Pro. La part de marché de l’iPhone 12 mini reste faible mais stable. Selon certains sondages, les ventes du modèle Pro Max continuent de bien se porter grâce à la taille et au téléobjectif, ainsi qu’à la popularité croissante des appels vidéo.

Et vous, avez-vous acheté ou allez-vous acheter un iPhone à quelques semaines du lancement du nouveau modèle ?