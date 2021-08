Apple a confirmé qu’elle numérisait déjà des images CSAM vers iCloud Mail depuis 2019, mais ne l’a jamais fait sur des photos ou des sauvegardes iCloud à ce jour.

En fait, il y avait déjà des indices, car Apple elle-même a admis être « la plus grande plate-forme de distribution de pornographie enfantine » en raison de la forte protection de la vie privée sur iOS. Comment l’entreprise l’a-t-elle su sinon en surveillant les images CSAM ? Apple a expliqué ce qui suit sur une page maintenant mise à jour :

« Nous nous engageons à protéger les enfants dans tout notre écosystème, où que nos produits soient utilisés, et nous continuons à soutenir l’innovation dans cet espace. Nous avons développé des protections robustes à tous les niveaux de notre plate-forme logicielle et tout au long de notre chaîne d’approvisionnement. Dans le cadre de cet engagement, Apple utilise la technologie de correspondance d’images pour aider à trouver et à signaler l’exploitation d’enfants. Tout comme les filtres anti-spam dans les e-mails, nos systèmes utilisent des signatures électroniques pour détecter les soupçons d’exploitation d’enfants. Nous validons chaque correspondance avec un avis individuel. Les comptes avec du contenu d’exploitation d’enfants violent nos conditions générales de service et tous les comptes que nous trouverons avec ce matériel seront désactivés. »

De plus, Jane Horvath, responsable de la confidentialité d’Apple, a déclaré lors d’une conférence technologique en 2020 que la société utilise la technologie de filtrage CSAM pour rechercher des images illégales. Dans tous les cas, les signalements envoyés annuellement par Apple au système CSAM étaient au nombre de quelques centaines, signe que le système n’était pas en mesure de capter toutes les images pédopornographiques partagées par les utilisateurs par courrier électronique.

Apple avait donc déjà activé un système de contrôle sur sa plateforme, mais bientôt la technologie sera également étendue aux images iCloud malgré les nombreuses critiques reçues ces dernières semaines immédiatement après l’annonce.