Apple a partagé une bande-annonce pour la deuxième saison de « The Morning Show« , l’une des séries les plus populaires diffusées sur Apple TV+.

La deuxième saison de The Morning Show comprendra dix épisodes et continuera de présenter Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, ainsi que Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin et Marcia Gay Harden

Les nouveaux épisodes verront l’équipe de The Morning Show essayer de se remettre des actions menées par Alex (Aniston) et Bradley (Witherspoon) dans un monde en constante évolution « où l’identité est tout et l’écart entre la façon dont nous nous présentons et qui nous sommes .ça entre vraiment en jeu ».

Le premier épisode de la deuxième saison de The Morning Show fera ses débuts le vendredi 17 septembre exclusivement sur TV+ ‌, suivi d’un nouvel épisode hebdomadaire tous les vendredis. La première saison complète est disponible pour visionnement sur la plate-forme Apple.