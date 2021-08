Super Mario 64, l’un des titres Mario les plus appréciés de tous les temps, revit une seconde jeunesse grâce à Github. Initialement sorti sur Nintendo 64 en 1996, le titre historique revient dans un format « non officiel » et pour y jouer il suffit d’un simple navigateur web.

Cette perle éternelle de Nintendo est maintenant jouable sur iPhone, iPad et Mac simplement en accédant à cette page web depuis votre navigateur. Sur les appareils à écran tactile, cependant, une manette externe sera nécessaire afin de profiter pleinement de l’expérience, tandis que pour les appareils équipés d’un clavier, il sera possible d’utiliser ce dernier.

L’expérience est agréable du début à la fin mais évidemment les jours sont comptés. Comme nous le savons tous, en effet, Nintendo n’accorde généralement pas une longue vie à ces projets, surtout lorsqu’ils touchent les grandes perles de l’entreprise. Nintendo prendra probablement parti très prochainement contre ce projet, donc cette nouvelle expérience pourrait prendre fin dans peu de temps.