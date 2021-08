WhatsApp pour iPad pourrait enfin arriver sous peu, après des années d’attente. Ces derniers mois, Facebook a travaillé sur des fonctionnalités multi-appareils et Mark Zuckerberg lui-même a déjà laissé entendre que l’application arriverait également sur la tablette d’Apple. Et de plus en plus de preuves émergent à cet égard.

Selon WABetainfo, WhatsApp travaille enfin sur la fonction multi-appareils 2.0 grâce à laquelle les utilisateurs pourront utiliser un iPad comme nouvel appareil connecté. Le site Web indique que les tablettes Android devraient également prendre en charge une telle fonctionnalité sur WhatsApp pour Android.

Pour l’instant, Facebook se prépare à lancer la prise en charge multi-appareils pour jusqu’à quatre appareils et un smartphone. Grâce à la compatibilité multi-appareils, les utilisateurs pourront rester connectés à WhatsApp même sans leurs smartphones/tablettes sont à court de batterie.

« Le multi-appareil signifie que les utilisateurs auront les mêmes fonctionnalités disponibles sur les versions publiques actuelles de WhatsApp Web, Desktop et Portal, sans avoir besoin de connecter le téléphone. Notre fonctionnalité multi-appareils améliore instantanément l’expérience des personnes utilisant Desktop / Web et Portal. De plus, cela permettra également d’ajouter la prise en charge de plus de types d’appareils au fil du temps. »

