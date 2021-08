Les données sur l’embauche suggèrent qu’Apple développe une multitude de nouveaux produits et services pour la maison et se prépare à une vague de clients en magasin avant le lancement de l’iPhone 13.

Apple aurait augmenté ses embauches pour renforcer le développement de produits et les opérations de vente au détail ces derniers mois, selon une analyse menée par GlobalData.

Les offres d’emploi ont augmenté de 78 % d’une année sur l’autre en juillet, en particulier dans la catégorie « Nouveaux produits » liée aux technologies pour les appareils « Maison » tels que l’Apple TV, le HomePod et la plateforme HomeKit. Par exemple, de nombreuses annonces nécessitent une expérience professionnelle dans les secteurs des services informatiques à domicile, probablement en vue d’une nouvelle évolution de la plate-forme HomeKit.

D’après les dernières rumeurs, il semble qu’Apple travaille sur un nouveau HomePod avec écran tactile intégré, dans le but de rattraper son retard dans le secteur des haut-parleurs intelligents. On parle également d’une Apple TV avec caméra intégrée et fonctionnalité de haut-parleur HomePod.

D’autres embauches sont liées à des postes dans les magasins de détail, signe qu’Apple attend un nombre considérable de clients dans les Apple Store à partir de fin septembre, immédiatement après le lancement de l’iPhone 13.