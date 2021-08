Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu’Apple lancerait un Mac mini haut de gamme avec un nouveau design et un processeur Apple « M1X » plus rapide dans les mois à venir.

Selon Gurman, ce nouveau ‌Mac mini‌ haut de gamme, dont il a été question plus tôt, devrait remplacer l’actuel Mac mini‌ doté de puces Intel, achevant ainsi la transition vers Apple Silicon pour ce modèle. Mais quand sera-t-il annoncé ? Le nouveau « Mac mini » pourrait probablement être lancé avec les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces qui sont attendus pour l’automne prochain.

En mai dernier, le leaker Jon Prosser a partagé les premiers rendus de ce nouveau Mac mini M1X prétendument basés sur des images de sources internes d’Apple. Le nouveau « Mac mini » comportera un dessus en « plexiglas » et un port d’alimentation magnétique comme on le voit sur l’iMac M1. De plus, il sera équipé de plusieurs ports supplémentaires.

Ce sera un automne très chaud pour Apple qui s’apprête à lancer plusieurs nouveaux produits sur le marché. Entre septembre et novembre, nous attendons l’annonce de l’iPhone 13, de l’Apple Watch Series 7, d’un nouvel iPad mini, d’un iPad de base mis à jour, de nouveaux AirPods et de MacBook Pro 14 et 16 pouces entièrement repensés. N’oublions pas non plus que la nouvelle puce M1X devrait également être lancée.