Êtes-vous prêt pour une nouvelle expérience palpitante au volant ? Rush Rally Origins est désormais officiellement disponible sur l’App Store.

Le titre développé par Brownmonster combine l’action classique de haut en bas du Rush Rally original avec les graphismes et la physique hautement acclamés de Rush Rally 3. Vous ferez face à 36 nouveaux niveaux originaux à travers le monde, chacun avec la possibilité de changer l’heure et le climat. De nombreux types de surfaces difficiles, y compris la neige, le gravier, la saleté, la boue et l’asphalte.

Les graphismes du titre peuvent prendre en charge une fréquence d’images allant jusqu’à 120 ips (sur les appareils dotés d’écrans ProMotion), pour offrir une expérience de conduite fluide et satisfaisante. L’équipe a également mis en place un système de contrôle conçu pour fonctionner à la fois avec des écrans tactiles et des contrôleurs, pour offrir la meilleure expérience possible.

Le titre est disponible sur iPhone, iPad et iPod Touch et nécessite iOS 9 ou une version ultérieure. Pour pouvoir le télécharger, vous devrez payer la modique somme de 4,99 euros, sans autres dépenses découlant d’achats in-app.

Rush Rally Origines – 4,99 euros