Blackmagic Design a officiellement annoncé une nouvelle version majeure de son application de montage vidéo DaVinci Resolve.

La nouvelle version 17.3 est déjà disponible en téléchargement et apporte plusieurs nouveautés importantes concernant le dernier Mac M1. DaVinci est désormais trois fois plus rapide en montage aussi bien en 4K qu’en 8K sur Mac M1, une augmentation des performances décidément marquée qui s’accompagne également d’une plus grande optimisation de la consommation. L’entreprise a en effet mis en évidence une réduction de la consommation de 30%, un aspect très important pour ceux qui travaillent en déplacement.

Lors de la phase de rendu, il sera également possible de choisir entre des performances supérieures ou une qualité supérieure. DaVinci Resolve propose également 300 nouvelles fonctionnalités et améliorations, notamment des outils de classification HDR, un moteur audio Fairlight de nouvelle génération prenant en charge jusqu’à 2 000 pistes audio en temps réel, un inspecteur repensé et plus encore.

La nouvelle mise à jour est déjà officiellement disponible en téléchargement.