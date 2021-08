Roskomnadzor, le régulateur russe des télécommunications, a officiellement demandé à Apple et Google de supprimer l’application Navalny de leurs magasins respectifs.

Selon Roskomnadzor, l’application pourrait être utilisée pour promouvoir les activités de FBK, une organisation à but non lucratif fondée par le leader de l’opposition Navalny en 2011. Depuis quelques mois, la Russie mène une véritable traque sur la toile pour démanteler tous les sites et plateformes. liés à FBK.

Ce ne sont pas des temps faciles en Russie pour Apple. En plus de l’amende infligée à Apple pour pratiques anticoncurrentielles, le gouvernement a imposé à Apple la pré-installation de certaines applications sur l’iPhone, une opération qui sera montrée à l’utilisateur à la fois sur l’iPhone et sur l’iPad lors de la première procédure de configuration.