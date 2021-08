Le Tetris Beat tant attendu arrive sur Apple Arcade, un jeu de musique de puzzle parfait pour les jeux hit and run.

« Tetris Beat » combine un gameplay de bloc Tetris classique avec une nouvelle musique et une mécanique rythmique repensée. Le jeu oblige les joueurs à faire pivoter et à laisser tomber les tétrominos en rythme pour obtenir des bonus et des scores plus élevés.

Le jeu propose une programmation musicale comprenant des artistes tels que Alison Wonderland, GARZA, Hannah Diamond, Octo Octa, Dauwd, CINTHIE et bien d’autres, tandis que de nouvelles pistes exclusives des talents les plus prometteurs du moment seront ajoutées chaque mois.

Dans Tetris Beat, les joueurs font pivoter et positionnent Tetriminos au rythme de la musique pour créer des combos en chaîne et marquer plus de points. Les fans de Tetris qui souhaitent profiter de l’expérience d’un gameplay traditionnel peuvent à la place s’essayer au mode Marathon, avec la possibilité de choisir les chansons à écouter. Il y aura également des missions périodiques à accomplir et chaque mode a trois niveaux de difficulté.

Voici les trois modes de jeu :

DROP : Tournez et relâchez les Tetriminos en suivant le tempo. Respectez le rythme pour construire la plus grande chaîne de combo et marquer des points !

TAP : Le joueur choisit la Ghost Piece la plus stratégique et la touche en suivant le rythme pour se plonger dans un état de transe !

MARATHON : L’expérience de jeu Tetris® traditionnelle, où les joueurs peuvent choisir la bande sonore !

Tetris Beat est disponible pour tous les abonnés Apple Arcade.