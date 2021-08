Il y a quelques semaines, Apple avait décidé de rouvrir ses bureaux et de remettre les employés au travail en octobre, mais cette décision a suscité les critiques de nombreux travailleurs qui ont préféré rester chez eux jusqu’à ce que la situation du COVID-19 s’améliore considérablement. Maintenant, la société a décidé de retarder à nouveau ses plans de retour au bureau.

Comme le rapporte Bloomberg, Apple a envoyé un nouveau rappel à ses employés les informant que le retour au pouvoir a été reporté à janvier 2022. La décision est en corrélation avec le nombre croissant de cas de COVID-19 aux États-Unis, qui ont également contraint Apple à fermer un magasin à Charleston pour la positivité de 20 employés.

L’entreprise a déclaré aux employés que le nombre de cas de COVID-19 est toujours en augmentation et pour cette raison, le retour au bureau sera reporté d’octobre à janvier. Cependant, le timing sera définitivement confirmé un mois avant l’obligation de revenir au bureau au moins trois jours par semaine, signe que la date pourrait encore être repoussée.

Apple a pleinement adopté le travail à distance en 2020 après le début de l’épidémie de COVID-19, et jusqu’à présent, seuls quelques employés sont retournés dans les bureaux de l’entreprise aux États-Unis et dans le monde. Cependant, avec l’accélération des vaccinations, le PDG d’Apple, Tim Cook, a annoncé en juin que les employés de l’entreprise devraient retourner au bureau entre septembre et octobre.

Malheureusement, les variantes COVID-19 ont touché encore plus de personnes, ce qui les a amenées à repenser les plans de retour au travail en personne, ce qu’Apple considérait toujours comme essentiel.