En 2011, il y avait des rumeurs selon lesquelles Apple travaillait sur un soi-disant « iPhone nano« , un modèle beaucoup plus petit que l’iPhone 4 disponible à l’époque. Aujourd’hui, nous avons la confirmation que la société a sérieusement envisagé de lancer cet appareil particulier.

Apple n’a jamais sorti de super petit téléphone, mais un mail envoyé par Steve Jobs à d’autres dirigeants d’entreprise montre que l’idée d’un iPhone nano était là et avait même été développée.

L’email est daté d’octobre 2010 et concerne des projets pour 2011. Parmi eux, il y avait aussi le développement d’un iPhone nano, qui deviendrait une alternative plus petite et moins chère aux modèles phares de l’époque. Considérant que l’iPhone 4s avait un écran de 3,5 pouces, un iPhone nano aurait été vraiment minuscule par rapport aux normes d’aujourd’hui.

Dans les plans stratégiques de Steve Jobs, il y avait aussi l’intention de créer un modèle low-cost basé sur l’iPod touch pour remplacer le 3GS, mais on ne sait pas s’il faisait toujours référence à l’iPhone nano. En fait, Steve Jobs a toujours été un amoureux des versions « plus petites » de certains appareils Apple, comme en témoigne le succès de l’iPod nano, mais rien n’est sorti de cet iPhone.

Aujourd’hui, proposer une telle idée serait fou, étant donné que déjà le généreux iPhone 12 mini avec un écran de 5,4 pouces peine à entrer dans le cœur des utilisateurs. Et vous, auriez-vous envisagé l’idée d’acheter un iPhone nano en 2011 ?