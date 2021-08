Apple serait en train de réduire les effectifs de l’un de ses projets de soins de santé les plus ambitieux : HealthHabit.

HealthHabit est une application interne que les employés d’Apple peuvent utiliser pour suivre les objectifs de remise en forme, parler aux médecins et gérer l’hypertension. Comme le rapporte Insider, l’intention d’Apple était de faire connaître au grand public le projet que l’idée avait du succès parmi les employés d’Apple.

Fondamentalement, avec l’application HealthHabit, les employés peuvent enregistrer leurs objectifs de fitness, gérer l’hypertension et parler aux médecins et aux entraîneurs d’AC Wellness, le groupe de médecins avec lequel Apple travaille. Le projet fait partie d’Apple Health, une équipe de plusieurs centaines d’ingénieurs, gestionnaires de programmes, data scientists, designers et médecins qui supervisent les cliniques collaboratrices d’Apple, les fonctionnalités grand public telles que les outils de fréquence cardiaque et de fitness, et les futures fonctions à intégrer dans le système dédié à la santé.

Ces dernières années, Apple a expérimenté des programmes de coaching pour les travailleurs hypertendus en collaboration avec AC Wellness, à tel point que les employés ont vu HealthHabit comme une étape logique à proposer par la suite à tous les utilisateurs. Comme mentionné précédemment, si HealthHabit réussissait en interne, il pourrait un jour être un produit pour les clients finaux.

Le rapport indique que plus de 50 employés ont passé beaucoup de temps à travailler sur l’application. Si ces personnes ne parviennent pas à trouver un autre poste chez Apple dans les semaines à venir, elles seront probablement licenciées. Cela signifie qu’Apple réduit la taille du projet et nous ne savons pas quel sera l’avenir de HealthHabit. Insider pense que le projet pourrait continuer mais avec une équipe plus petite, ou il pourrait être complètement abandonné.