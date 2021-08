À l’approche de l’automne, les nouvelles des futurs produits Apple se multiplient. Parmi elles, il y a aussi l’iPad mini de sixième génération attendu.

Les moules du prétendu iPad mini 6 partagé par Techordo auraient été utilisés par les fabricants d’accessoires pour fabriquer des étuis avant le lancement du nouveau modèle. Conformément aux rumeurs précédentes, l’apparence du nouvel iPad mini est très similaire à celle d’un iPad Air plus petit, avec la suppression du bouton Accueil et un design plein écran avec des bords plus fins. Et le bouton power sur le côté intègrerait le Touch ID.

L’iPad mini 6 représentera une étape importante dans l’évolution de la gamme de produits Apple, car il s’agira du premier changement esthétique majeur pour la gamme « mini » depuis 2012. Côté hardware, la nouvelle tablette devrait intégrer un processeur A15 et de nouveaux appareils photo, ainsi que la prise en charge de l’Apple Pencil de deuxième génération.