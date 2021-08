Alors que la nouvelle année scolaire s’apprête à commencer, Apple prévoit de mettre à niveau son iPad d’entrée de gamme avec un nouveau modèle de neuvième génération adapté aux étudiants.

L’iPad de neuvième génération devrait avoir une apparence plus mince et un processeur amélioré, du moins selon Mark Gurman de Bloomberg.

En septembre de l’année dernière, Apple a mis à jour l’iPad de base avec la puce A12 Bionic et des prix à partir de 389 €. La nouvelle version devrait rester dans cette gamme de prix, conçue spécifiquement pour les étudiants du secondaire et de l’université.

Sur le plan esthétique, la société continuera probablement à utiliser le design actuel avec Touch ID et le bouton Home, mais avec un profil légèrement plus mince. Bien sûr, nous aurons un processeur plus rapide également en termes de performances graphiques.