L’acteur Tim Robbins rejoindra le casting de la prochaine série télévisée « Wool » à venir sur Apple TV+.

Tim Robbins incarnera Bernard, le responsable informatique de Silo, et jouera aux côtés de Rebecca Ferguson, qui incarnera le personnage principal Juliette.

Wool est basé sur le roman despotique du même nom écrit par Hugh Howey. La réalisation a été confiée à Morten Tyldum (The Imitation Game), tandis que le scénario est de Graham Yost (Justified). La série se déroule dans un futur en ruine où une communauté vit dans un silo souterrain géant, à des centaines de mètres de profondeur. Là-bas, hommes et femmes vivent dans une société pleine de réglementations censées les protéger, du moins en apparence.

Tim Robbins a déjà joué dans « Mystic River », « Here and Now », « The Shawshank Redemption » et « Jacob’s Ladder ». Pour le moment, Apple n’a pas encore annoncé la date de lancement de la série sur TV+.