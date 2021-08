Apple a officiellement publié le premier épisode du nouveau jeu télévisé Play, Pause, Delete sur sa chaîne YouTube.

Ce nouveau jeu télévisé mettra en vedette plusieurs artistes qui parleront d’eux-mêmes à travers des jeux d’aide à la décision. Les jeux iront de la musique, la culture et bien d’autres thèmes avec des règles très simples. Les artistes auront trois options parmi un ensemble de catégories personnalisées et ils devront en sélectionner une à jouer, une à mettre en pause et une à supprimer.

Le premier épisode, d’une durée d’environ six minutes, voit la rappeuse Coi Leray comme la protagoniste aux prises avec de nombreuses curiosités sur sa musique, ses concerts préférés et bien plus encore. Pour voir le premier épisode immédiatement, vous pouvez jeter un œil à la vidéo ci-dessous :