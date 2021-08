Netflix a confirmé qu’il commençait à déployer le support de Space Audio pour son application sur iPhone et iPad. Cela permettra une expérience engageante en utilisant des filtres audio directionnels.

Un porte-parole de Netflix a confirmé que la prise en charge de Space Audio arrivera sur les iPhone et iPad avec iOS 14 et versions ultérieures. Le commutateur de gestion de l’audio spatial, compatible uniquement avec les AirPods Pro et AirPods Max, est situé dans le Centre de contrôle.

Le Spatial Audio garantit une expérience immersive grâce à l’utilisation de filtres audio directionnels pour « reproduire les sons pratiquement n’importe où dans l’espace, créant une expérience sonore immersive ». Les canaux surround émettront des sons exactement au bon endroit, même si vous tournez la tête ou déplacez l’appareil. Comment ? À l’aide du gyroscope et de l’accéléromètre trouvés sur les AirPods Pro et l’iPhone, l’audio spatial suivra les mouvements de la tête et de l’appareil, comparera les données de mouvement et remappera le champ sonore afin qu’il reste ancré à l’appareil même lorsque la tête de l’utilisateur bouge.

De plus, avec iOS 15, la nouvelle option Spatialize Stereo arrivera également, laquelle est capable de simuler l’expérience du Space Audio même pour le contenu non-Dolby Atmos.

Si vous ne voyez pas la prise en charge de Space Audio sur l’application Netflix, assurez-vous d’avoir la dernière version de l’App Store, mais dans tous les cas, ne vous précipitez pas, car la nouvelle fonctionnalité sera publiée progressivement.