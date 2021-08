Pokémon Unite, le nouveau MOBA très apprécié dédié aux monstres de poche, a enfin une date de sortie officielle sur iOS.

Le titre, déjà disponible depuis quelques semaines sur Nintendo Switch, arrivera enfin sur l’App Store en septembre. Nintendo a officiellement annoncé la disponibilité à partir du 22 septembre 2021, une date cependant différente de celle actuellement visible sur l’App Store. Le jeu sera multiplateforme et intégrera la connexion avec le compte Nintendo ou le Pokemon Trainer Club. En gros, il sera possible de jouer avec vos amis en possession de l’homologue Android ou de la Nintendo Switch, un grand avantage pour un titre qui profite actuellement d’avis des critiques et des joueurs.

En fait, le titre propose une réinterprétation intéressante du genre MOBA, avec un gameplay frais et satisfaisant qui vous gardera sûrement collé à l’écran pendant de nombreuses heures de plaisir.

« Formez une équipe et mettez vos adversaires au tapis dans le premier jeu de combats stratégiques Pokémon en 5 contre 5 !

Rejoignez des Dresseurs et Dresseuses du monde entier sur l’Île d’Æos et affrontez-les dans des Combats Unité ! Dans ces combats, deux équipes s’affrontent en 5 contre 5 afin de voir laquelle marquera le plus de points dans le temps imparti. Travailler ensemble est essentiel : vos coéquipiers et vous devrez mettre des Pokémon sauvages K.O., monter de niveau, faire évoluer vos propres Pokémon et empêcher l’équipe adverse de marquer des points. Mettez à l’épreuve votre sens du travail d’équipe et remportez la victoire ! »

Pour le moment, vous pouvez déjà pré-commander Pokémon Unite sur l’App Store, ce qui vous permettra de lancer automatiquement le téléchargement dès qu’il sera disponible. Le titre sera gratuit et contiendra les microtransactions habituelles qui vous permettront d’acheter du contenu supplémentaire.