Apple a été contrainte de déplacer une grande partie de sa production d’AirPods 3 du Vietnam vers la Chine en raison de pannes liées à la pandémie de COVID-19 dans le pays.

Depuis plusieurs années, Apple investit dans la diversification géographique de la production de ses appareils, afin d’éviter de lier la création de nouveaux produits à un seul pays comme la Chine. Le Vietnam est l’un des pays choisis par Apple pour investir, avec ses fournisseurs, et lancer la production de divers appareils tels que les AirPods.

Cependant, les problèmes liés à la propagation du COVID-19 au Vietnam ont contraint Apple à revoir ses plans et à déplacer une grande partie de la production d’AirPods 3 en Chine. L’entreprise espère pouvoir ensuite réactiver au moins 20% de la production au Vietnam, mais au moins dans les premiers mois ce pourcentage sera bien inférieur, étant donné que de nombreuses usines ont été fermées précisément à cause de la pandémie en cours.

Les plans d’Apple visant à importer une partie de la production de MacBook et d’iPad au Vietnam ont également été suspendus en raison non seulement du COVID-19, mais aussi des nouvelles mesures de contrôle aux frontières prises par le gouvernement chinois contre les ingénieurs et autres experts qui quittent le pays pour aller travailler. à l’étranger. Combinés, ces deux problèmes ont contraint Apple à revoir ses plans et à reporter la production au Vietnam de divers produits.

En tout cas, plusieurs analystes s’accordent à dire que ce n’est qu’une question de temps avant que le Vietnam ne devienne un point crucial et très important pour la production des produits Apple, étant donné que le pays investit massivement pour devenir une alternative viable à la Chine.