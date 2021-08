Google a également craqué et rejoint Apple et d’autres fabricants de smartphones, en ne proposant pas de chargeur dans les boîtes des Google Pixel 6 et 6 Pro.

Google a déjà à moitié annoncé ses prochains smartphones phares, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, bien que la présentation complète soit prévue que cet automne, on sait pratiquement tout sur ces smartphones. Hier, la société a dévoilé le Pixel 5a de milieu de gamme et a également profité de l’occasion pour révéler un nouveau détail sur la prochaine série Pixel 6.

Ni le Google Pixel 6 ni le Pixel 6 Pro ne seront livrés avec un chargeur dans la boîte. Google suit donc les traces d’Apple et de Samsung.

Le Pixel 5a est donc le dernier téléphone de Google à inclure un chargeur dans la boîte. Google a déclaré que la plupart des gens ont déjà un chargeur USB-C, il n’est donc plus logique d’en inclure un. Comme Apple et Samsung, Google n’a pas déclaré que ce simple geste permettrait apparemment à l’entreprise d’économiser quelques dollars sur la production.

Il sera intéressant de voir si les fabricants de téléphones chinois suivront un jour cette tendance, car une grande partie de leur marketing est axée sur la vitesse de charge et pour obtenir toutes ces recharges incroyablement rapides dont vous avez besoin pour utiliser le chargeur et le câble dans la boîte. Voir Oppo, Xiaomi ou OnePlus par exemple avec leurs recharges ultra rapides. L’investissement dans la recharge filaire très rapide pourrait être ce qui maintiendra les chargeurs dans les boîtes de vente des smartphones chinois. Au moins pour l’instant.

Dans le cas de Google, ses produits n’ont jamais été parmi les plus rapides à charger, et il en va de même pour Apple et Samsung, donc tout cela est assez légitime. Nous verrons comment le marché évoluera à cet égard.

Êtes-vous pour ou contre le chargeur dans la boîte ? Utilisez-vous le chargeur et le câble officiels de votre nouveau smartphone ou en avez-vous un et utilisez-vous toujours le même ? N’hésitez pas à partager votre avis dans l’espace des commentaires.