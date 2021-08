La série très acclamée Carpool Karaoke reviendra dans une cinquième saison et subira un petit « déménagement » puisqu’elle sera diffusée sur le service TV+.

La série sera donc disponible via l’application TV et ne pourra être suivie que par les abonnés au service de streaming vidéo Cupertino. Selon Deadline, le tournage de la cinquième saison s’est inévitablement arrêté en raison de la pandémie de Covid-19 mais la production pourrait bientôt reprendre le travail. Pour le moment, aucun autre détail n’est connu sur les invités de cette nouvelle saison, nous n’avons donc plus qu’à attendre de nouvelles informations.

Le programme accueille certains des visages les plus importants de la musique, de la télévision, du cinéma, du sport et de la culture à chanter lors d’un beau voyage sur la route.