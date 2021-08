Avec l’arrivée de la dernière Apple TV 4K, un nouveau contrôleur repensé est également arrivé, il s’agit de la télécommande Apple TV.

Le nouveau firmware, avec l’identification 9M6772, est déjà disponible mais Apple n’a publié aucun guide pour appliquer ce patch pour le moment. Il n’est même pas possible de donner des détails sur les nouveautés proposées, cependant il est probable que la société se soit limitée à corriger quelques bugs.

Quant à la mise à jour, il est probable que la procédure soit similaire à celle de mise à jour des AirPods, c’est-à-dire totalement en arrière-plan et de manière automatisée. Nous prendrons soin de vous fournir des instructions dès qu’Apple publiera des informations plus précises.

Comme toujours, nous vous rappelons que la nouvelle télécommande est disponible sur le site d’Apple au prix de 65 euros et est compatible avec l’Apple TV 4K (première et deuxième génération) et l’ancien modèle HD.