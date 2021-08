Apple annonce que la fonction de partage SharePlay tant attendue de FaceTime ne sera pas activée lors du lancement de la version finale d’iOS 15.

Les notes de publication pour iOS 15 et iPadOS bêta 6 précisent que la fonction SharePlay de FaceTime ne sera pas disponible lors du lancement public d’iOS 15 à l’automne. La nouvelle fonctionnalité donnera la possibilité de partager de la musique, des films et des émissions de télévision en temps réel entre les utilisateurs. En fait, il sera possible de partager votre écran et d’intégrer des applications dans les appels FaceTime.

Voici les mots d’Apple :

« SharePlay a été désactivée dans la bêta 6 d’iOS 15, iPadOS 15 et tvOS 15 pour les développeurs et sera désactivée dans la bêta 6 de macOS Monterey. SharePlay sera également désactivée pour une utilisation dans leurs versions initiales cet automne. SharePlay sera à nouveau activée dans les futures versions bêtas des développeurs et sera disponible auprès du public avec les mises à jour logicielles plus tard cet automne. Nous sommes ravis du grand enthousiasme que nous avons constaté de la part de la communauté des développeurs pour SharePlay, et nous sommes impatients de le proposer aux utilisateurs afin qu’ils puissent découvrir vos applications avec leurs amis et leur famille d’une toute nouvelle manière. »

Cela signifie que SharePlay ne sera pas disponible au lancement d’iOS 15 et que son activation pour le public sera reportée dans les semaines suivantes.