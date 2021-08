NordVPN vient de publier une mise à jour pour son application macOS qui fonctionne désormais nativement sur les nouveaux Mac dotée de la puce M1 d’Apple.

NordVPN est l’un des services de réseau privé virtuel les plus populaires, qui permet aux utilisateurs de naviguer sur le Web en toute sécurité en cryptant et en masquant leur adresse IP. En plus de macOS, le service est également pris en charge sur iOS, Android, Windows et Linux.

NordVPN version 6.6.1 pour macOS introduit une refonte des performances et une expérience améliorée sur les machines Apple Silicon. Les utilisateurs peuvent télécharger la dernière version de l’application depuis le Mac App Store ou directement depuis le site officiel. C’est une excellente nouvelle, car le support natif permettra de meilleures performances globales et une expérience utilisateur améliorée.