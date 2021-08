Selon Mark Gurman, toujours bien informé de Bloomberg, Apple prévoit d’organiser d’autres événements cet automne pour présenter et lancer de nouveaux iPhone, mais aussi une Apple Watch, des AirPods, iPad mini et MacBook.

Dans sa dernière newsletter Power On, Gurman dit que, tout comme l’année dernière, Apple organisera de nombreux événements au cours des prochains mois d’automne. Cela commence avec l’iPhone 13, qui sera dévoilé fin septembre avec des caméras mises à jour, de nouveaux processeurs, des écrans améliorés et une encoche plus petite. Lors du même événement, qui sera à nouveau exclusivement en ligne, Apple devrait également présenter les AirPods de troisième génération et l’Apple Watch Series 7.

Entre octobre et novembre, la société devrait organiser des événements numériques supplémentaires pour présenter le nouvel iPad mini avec des bords plus fins et sans bouton d’accueil. On attend également de nouveaux MacBook Pro avec écran mini-LED (16 pouces également), design renouvelé et puce M1X, dont la présentation devrait avoir lieu en novembre.

Voici la programmation prévue par Gurman :

Fin septembre : dévoilement de l’iPhone 13, des AirPods 3e génération et de l’Apple Watch Series 7

Mi-octobre : présentation de l’iPad mini et des actualités pour les Services Apple

Novembre : présentation du nouveau MacBook Pro

Quant à l’iPhone 13, voici les nouvelles fournies par Bloomberg :

Design similaire à la gamme iPhone 12, avec quatre modèles disponibles dont la version mini. Encoche un peu plus petite

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max devraient comporter un écran ProMotion à 120 Hz, permettant un défilement plus fluide et des animations améliorées

Nouveau mode Portrait pour les vidéos, appelé Mode Cinématique. Le support ProRes est également possible.

Puce A15 sur tous les modèles

Sur l’Apple Watch Series 7, Gurman attend quelques petites innovations esthétiques comme des écrans plus plats, une nouvelle technologie liée à l’écran et une couleur verte inédite. Il y aura un processeur plus rapide.

Que pensez-vous de tout ça ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.