Apple Arcade a récemment dépassé les 200 jeux disponibles sur la plate-forme et d’autres plus attendus arrivent bientôt. Aujourd’hui, Konami ajoute le jeu « Castlevania: Grimoire of Souls » sur le service d’Apple.

Castlevania: Grimoire of Souls est lancé exclusivement sur Apple Arcade, offrant un nouveau titre de l’une des séries de jeux vidéo les plus célèbres de tous les temps. Certains d’entre vous se souviendront que ce jeu a été lancé sur l’App Store au Canada en 2019, pour être retiré quelques mois plus tard. Depuis lors, Konami n’a publié aucune nouvelle, mais avec le lancement d’Apple Arcade, le studio a décidé d’apporter ce titre à la plate-forme Apple.

Ce jeu d’action à défilement horizontal présente un éventail de personnages emblématiques de la série populaire, notamment Alucard, Simon Belmont, Charlotte, Shanoa, Maria, etc. Les joueurs seront chargés de se frayer un chemin à travers l’armée de Dracula en utilisant une variété d’attaques de personnages, d’armes et de mouvements uniques.

Castlevania: Grimoire of Souls est disponible pour tous les abonnés Apple Arcade.