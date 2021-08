Vous souhaitez revendre un iPhone 11 car vous n’en avez plus besoin ou vous souhaitez tout simplement changer de téléphone portable ? Dans ce cas, découvrez un guide complet pour revendre un iPhone 11 en tout sécurité.

Revendre un iPhone 11 chez iPhonote

iPhonote vous propose d’acheter votre iPhone 11 et de vous payer dans les 24 heures après réception du smartphone. D’ailleurs, les frais d’envoi sont inclus dans les frais de port. Ainsi, vous n’avez pas de mauvaise surprise pendant la revente de votre matériel. Pour nous revendre un iPhone 11, envoyez-nous un mail avec des photos de votre produit et une courte description. N’oubliez pas de préciser si l’iPhone a déjà été démonté et si Apple a déjà effectué des modifications sur l’appareil.

Une fois que nous recevons ce mail, nous expertisons le téléphone et vous faisons la meilleure offre d’achat possible. Cette offre est valable 7 jours. Une fois l’offre acceptée, la procédure de reprise peut commencer.

Pourquoi revendre un iPhone 11 ?

Il existe deux réponses à cette question. La première réponse est la plus courante. La revente d’un iPhone 11 permet de se faire de l’argent et de pouvoir l’investir dans le dernier modèle de chez Apple. La seconde réponse est le côté écologique. En effet, si vous gardez votre iPhone, il ne sera pas réutilisé ou recyclé. L’impact écologique et environnemental est donc négatif.

Revendre l’iPhone 11 pour gagner de l’argent

Comme beaucoup de personnes, vous pouvez revendre votre iPhone 11 pour le remplacer et gagner de l’argent. Effectivement, on note qu’un grand nombre de Français n’hésitent pas à revendre leur iPhone pour changer auprès de leurs opérateurs. Cette opération permet d’obtenir le dernier iPhone à moindre coût.

Revendre le smartphone pour qu’il soit recyclé

Il est évident que la cession d’un iPhone a un impact positif pour la planète. En effet, lorsque vous vendez votre iPhone 11, il est reconditionné avant d’être réutilisé. Étant donné que le téléphone est récupéré pour être recyclé, le geste est forcément bon pour l’environnement.

Que faire avant de vendre ou d’échanger un iPhone 11 ?

Les recommandations d’Apple

D’après l’article sur la procédure à suivre avant de céder son iPhone d’Apple, il est recommandé de réaliser ces étapes avant de revendre son iPhone 11 :

Récupérer les données de son iPhone ; Supprimer les informations personnelles sur le téléphone ; Effacer l’iPhone afin de retirer toutes les données.

Débloquer l’iPhone 11 de l’opérateur (désimlocker)

Si vous avez acheté votre iPhone 11 chez un opérateur, il est possible qu’il soit bloqué chez votre opérateur. Dans ce cas, demandez à votre opérateur de le débloquer avant de le revendre.