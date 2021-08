Samsung a enfin officiellement dévoilé ses deux nouveaux smartphones pliables, à savoir les nouveaux Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

Commençons par le design, qui reprend celui des générations précédentes, mais avec les améliorations nécessaires. Le Galaxy Z Fold 3 est à nouveau équipé d’un écran rabattable vers l’intérieur, mais il existe également un écran de 6,2 pouces positionné à l’extérieur de l’appareil, à utiliser une fois fermé. L’écran externe a un trou au centre pour accueillir la caméra frontale, tandis que l’écran interne n’a ni trous ni encoches, grâce à l’utilisation d’une caméra sous l’écran. Au dos, cependant, nous avons une triple chambre placée dans une bosse en forme d’île positionnée en haut à gauche.

Le Galaxy Z Flip 3, quant à lui, présente à nouveau un design à clapet, mais, contrairement à l’année dernière, nous avons un écran externe plus grand, qui atteint la diagonale de 1,9 pouces.

Spécifications techniques du Galaxy Z Fold 3

Écran externe Super AMOLED de 6,2 avec une résolution de 2268 x 832 pixels, HDR 10+, taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, Gorilla Glass Victus

Écran interne Super AMOLED de 7,6 avec une résolution de 2208 x 1768 pixels, HDR10+, taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, Gorilla Glass Victus

SoC Qualcomm Snapdragon 888 octa-core

Carte graphique Adreno 660

12 Go de RAM LPDDR5

256/512 Go de mémoire interne UFS 3.1

Caméra frontale 10 MP, f/2,2 + 4 MP, f/1,8 UDC

Appareil photo principal 12 MP, f/1,8 + 12 MP ultra grand angle, f/2,2 + 12 MP téléobjectif, f/2,4

Connectivité 5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/m/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, BEIDOU, UWB, USB Type-C

Batterie de 4 400 mAh avec charge rapide de 25 W, charge sans fil de 10 W

Certification IP68

Capteur d’empreintes digitales latéral, prise en charge du stylet S Pen

Dimensions de 158,2 x 67,1 x 14,4 mm (fermé), 158,2 x 128,1 x 6,4 mm (ouvert)

Poids de 271 grammes

Android 11 avec Samsung One UI 3.1.1

Spécifications techniques du Galaxy Z Flip 3

Écran externe AMOLED 1,9″ avec une résolution de 512 x 260 pixels

Écran interne Super AMOLED 6.7 « avec résolution de 2640 x 1080 pixels, HDR10+, taux de rafraîchissement adaptatif 120 Hz, Gorilla Glass Victus

SoC Qualcomm Snapdragon 888 octa-core

Carte graphique Adreno 660

8 Go de RAM LPDDR5

128/256 Go de mémoire interne UFS 3.1

Caméra frontale 10 MP, f/2,2

Appareil photo principal 12 MP, f/1,8 + ultra grand angle 12 MP, f/2,2

Connectivité 5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/m/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, BEIDOU, UWB, USB Type-C

Batterie de 3 300 mAh avec charge rapide de 15 W

Certification IP68

Capteur d’empreintes digitales latéral

Dimensions de 166 x 72,2 x 6,9 mm (ouvert)

Poids de 183 grammes

Android 11 avec Samsung One UI 3.1.1

Prix ​​et disponibilité

Le Galaxy Z Fold 3 sera disponible à partir du 27 août dans les couleurs Phantom Black, Phantom Green, Phantom Silver au prix de 1 849 € pour la variante 12 / 256 Go et de 1 949 € pour la variante 12 / 512 Go. Le Galaxy Z Flip 3 sera disponible à partir du 27 août en Noir, Crème, Vert, Lavande + Gris, Blanc et Rose au prix de 1 099 € pour la variante 8/128 Go et 1 149 € pour la variante 8/256 Go. Les précommandes ouvrent aujourd’hui.