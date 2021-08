Avec la prochaine sortie d’iOS 15, la prise en charge du réseau Where is for AirPods arrivera également, mais ce n’est pas tout. En plus de pouvoir localiser avec précision l’emplacement des AirPods perdus via Precision Finding, iOS 15 les liera à notre identifiant Apple.

Tout comme avec les AirTags, iOS 15 utilisera la technologie Bluetooth pour localiser l’emplacement des AirPods lorsque vous êtes proche d’eux. Cette fonctionnalité sera disponible pour les AirPods Pro et les AirPods Max et affichera également l’emplacement actuel des AirPods sur la carte lorsqu’ils ne sont pas connectés à votre iPhone ou iPad. Pour profiter de ce type de localisation, les AirPod seront liés à votre identifiant Apple. De plus, les AirPods perdus continueront d’envoyer leur position au propriétaire via le réseau Find My, même si quelqu’un d’autre les connecte à un autre appareil. En ce qui concerne cette prise en charge, de nouvelles animations ont été trouvées dans iOS 15 bêta 5 qui montrent comment supprimer les AirPods du réseau Where’s.

Cependant, il ne sera malheureusement pas possible de bloquer l’appareil comme par exemple avec l’iPhone ou l’iPad, mais ils fonctionneront de la même manière que les AirTags. Vous pourrez ensuite réinitialiser les AirPods en quelques étapes manuelles. Sur les AirPods Max, maintenez simplement le bouton de suppression du bruit enfoncé avec la couronne numérique pendant environ 12 secondes. Sur les AirPods Pro, les étapes sont plus compliquées et vous obligent à garder vos doigts sur les trous des haut-parleurs tout en appuyant plusieurs fois sur le bouton des tiges.

Pour information, les AirPods de première et deuxième générations ne seront pas compatibles avec le réseau Where’s et Precision Finding.