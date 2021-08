Apple a complètement changé le look de sa boutique en ligne, mais a également lancé un nouveau type d’expérience d’achat beaucoup plus dynamique.

En raison de la pandémie, qui a contraint Apple à fermer tous ses Apple Store dans le monde, Apple a réalisé à quel point les expériences d’achat en personne, mais aussi virtuelles sont importantes. Ses Apple Store ne sont pas seulement des boutiques, mais de véritables attractions touristiques, d’importants projets de conservation historique et des merveilles architecturales. De plus, ce sont des endroits où les clients se connectent au monde Apple.

Pour les millions de clients qui ne vivent pas à proximité d’un Apple Store, les expériences en ligne immersives deviennent le seul moyen d’établir des connexions similaires. Jusqu’à récemment, l’Apple Store Online n’était qu’un portail Web pour l’achat de produits Apple. Peu à peu, cependant, Apple a essayé de créer une plate-forme en ligne plus personnelle, qui s’est considérablement accélérée au cours de la dernière année en raison de la pandémie. Les magasins en ligne et les magasins de vente au détail d’Apple fonctionnent désormais comme des services parallèles profondément intégrés qui offrent à davantage de personnes plus d’options pour la découverte de produits, de formation et d’assistance.

Pour presque tous les services disponibles en personne, Apple fournit désormais une contrepartie en ligne pratique sans la plupart des compromis généralement associés aux achats à domicile. Ces services vont au-delà des pages Web statiques et offrent des expériences humaines dynamiques.

De plus, depuis 2020, Apple a également lancé les sessions Today at Apple en ligne. Grâce à des sessions Webex collaboratives, des vidéos YouTube et des sessions GarageBand intégrées à l’application, Apple fait entrer les visages souriants des professionnels de la création dans les foyers de chacun. De plus, Apple propose également des sessions personnelles en ligne pour vous aider à configurer votre appareil. Elle a également récemment expérimenté des didacticiels d’assistance tournés directement dans les Apple Store.

Achetez avec l’équipe d’experts sur l’Apple Store en ligne

La seule chose qui n’avait toujours pas changé était la recherche et l’achat de produits dans la boutique en ligne. Mais tout cela change maintenant, car les experts d’Apple peuvent fournir des conseils personnalisés sur les produits et les achats via des rendez-vous d’achat avec l’équipe de spécialistes hébergée en ligne. Se connecter en face à face avec un membre de l’équipe permet de vivre la même expérience d’achat que dans un magasin physique. De plus, les spécialistes Apple peuvent afficher des fonctionnalités spécifiques au produit directement dans un appel vidéo, une manière beaucoup plus dynamique que les galeries d’images statiques et les vidéos préenregistrées.

Enfin, n’oublions pas qu’Apple propose souvent des modèles AR de nouveaux appareils que vous pouvez essayer sur un iPhone ou un iPad. En intégrant la réalité augmentée et les achats personnels dans l’expérience d’achat quotidienne, Apple pourrait véritablement créer une boutique en ligne qui permette aux clients de se sentir aussi confiants dans leur achat que dans un Apple Store.