Apple et Netflix semblent être engagés dans une « guerre » d’offres pour remporter le nouveau film avec Jennifer Lawrence.

Comme le rapporte Variety, Apple et Netflix tentent de s’emparer du nouveau film du réalisateur Paolo Sorrentino avec Jennifer Lawrence dans le rôle de Sue Mengers, l’un des agents les plus légendaires de l’histoire d’Hollywood entre les années soixante et le début des années quatre-vingt.

Apple aurait offert environ 80 millions de dollars pour les droits. À cela s’ajoutent la somme colossale de 20 millions de dollars pour les cachets de l’actrice. L’offre semble toutefois avoir été rejetée, ce chiffre est donc susceptible d’augmenter encore. Actuellement, une offre d’environ 95 millions de dollars semble être en jeu, mais il n’est pas clair si elle a été acceptée ou non.

Apple pousse définitivement fort pour le meilleur contenu disponible sur TV+. Pour le moment, cependant, la bibliothèque disponible sur la plate-forme est encore assez petite. Pour autant, les films, documentaires et séries originaux actuels d’Apple ont été très appréciés, à tel point qu’ils ont remporté 125 prix et reçu 503 nominations, notamment la série Ted Lasso et le film d’animation Wolfwalkers.