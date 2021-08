Comme le rapporte Deadline, Apple TV+ a renouvelé la série « Physical » avec Rose Byrne, pour une deuxième saison.

La comédie noire, dont la finale de la saison sera diffusée vendredi. Situé dans le San Diego idyllique et ensoleillé des années 1980, Physical est une série de comédie noire qui suit l’histoire de Sheila Rubin, une femme au foyer troublée et apparemment soumise qui soutient les aspirations politiques de son mari brillant et controversé. À l’intérieur de la maison, Sheila a sa propre vision drôle et légèrement sombre de la vie, qu’elle révèle rarement. Il est également aux prises avec une série de démons personnels liés à son image de soi. Jusqu’à ce qu’elle trouve un soulagement dans la plus improbable des solutions : le monde de l’aérobic.

Michelle Lee, directrice de la programmation TV+, a déclaré que voir Rose Byrne jouer le personnage de Sheila était incroyable. De plus, chez Apple, ils sont ravis de la façon dont le public du monde entier est tombé amoureux de cette série et s’est en quelque sorte identifié au protagoniste.

La série « Physical » a été créée par Annie Weisman, qui a travaillé sur des émissions telles que « About a Boy », « Suburgatory », « I Feel Bad » et « Desperate Housewives ». Elle est dirigée par Craig Gillepsie, réalisateur de « I, Tonya », et Stephanie Laing, également productrices exécutives de la série.