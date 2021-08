Giulio Zompetti, collectionneur d’appareils Apple, a publié une vidéo d’un prototype d’AirPower fonctionnel. C’est quelque chose de très rare, sachant qu’Apple a abandonné le projet.

L’AirPower‌ était un chargeur conçu par Apple capable de charger simultanément l’iPhone, l’Apple Watch et les ‌AirPods‌. Il a été annoncé par Apple en septembre 2017 aux côtés de l’iPhone‌ X. Il a été conçu pour que les utilisateurs puissent placer un ‌‌iPhone‌‌, des AirPods‌‌ et une Apple Watch sur n’importe quelle partie du pad pour charger l’appareil, ce qui signifiait que plus de bobines de charge devaient être incluses. Après plusieurs retards, la firme de Cupertino a annoncé avoir annulé le projet en mars 2019.

Prototype AirPower en vidéo

La vidéo montre également une nouvelle animation iOS lorsque l’iPhone est placé sur le socle de charge ‌AirPower. Cette animation n’avait auparavant été vue que dans certains supports marketing d’Apple, mais c’est la première fois que nous la voyons en direct.

Les premières photos en direct d’un prototype AirPower‌ ont fait surface sur les réseaux sociaux en août 2020, montrant une conception à plusieurs bobines et les circuits internes de l’appareil. Mais il s’agit de la première vidéo montrant un prototype rare et apparemment fonctionnel, vraisemblablement divulgué depuis la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Giulio Zompetti est un collectionneur passionné de prototypes d’appareils Apple et a déjà partagé des images d’un prototype d’Apple Watch Series 3 avec des connecteurs supplémentaires, d’un iPad d’origine avec deux ports 30 broches, d’un prototype d’iPhone 12 Pro et d’un iPod touch de troisième génération avec caméra à l’arrière.