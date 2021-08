Apple a conclu un accord pour les droits de « Argylle« , un thriller d’espionnage à venir de Matthew Vaughn, rapporte Deadline. Un package de films est en voie d’achèvement et Apple devrait débourser environ 200 millions de dollars.

« Argylle » est basé sur le prochain roman d’espionnage du même nom de l’auteur Ellie Conway. Il suit le plus grand espion du monde dans une aventure de globe-trotter, et le tournage devrait commencer plus tard cette année.

Le film à venir a une distribution de stars, avec Henry Cavill sur le point de jouer le rôle principal. Il mettra également en vedette la chanteuse Dua Lipa avec John Cena, Bryce Dallas Howard, Samuel L. Jackson, Sam Rockwell, Catherine O’Hara et Bryan Cranston.

Matthew Vaughn est connu pour avoir réalisé des films tels que « Kingsman », « Kick-Ass » et « Stardust ». Dans un communiqué, il a déclaré qu’il était ravi de travailler avec Apple.

« Je suis ravi de faire équipe avec Apple et d’apporter le thriller d’espionnage le plus convaincant que j’ai jamais lu au seul service de streaming qui peut créer une franchise de cette envergure et de cette qualité pour le public mondial. »

Apple s’est efforcée de sécuriser les droits de plusieurs films de grande envergure afin d’attirer les clients vers TV+. La société a également signé des accords pour « Killers of the Flower Moon » avec Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, « Emancipation » avec Will Smith, « Bride » avec Scarlet Johansson, « Snow Blind » avec Jake Gyllenhaal, « Sharper » avec Julianne Moore , et « Kitbag » avec Joaquin Phoenix.