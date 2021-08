Le tant attendu Magic Keyboard avec Touch ID, introduit avec les nouveaux iMac 24 pouces, est enfin disponible à l’achat unique directement sur le site officiel d’Apple.

Après une longue attente, Apple a décidé de vendre l’une des innovations matérielles les plus populaires de ces derniers mois : le Magic Keyboard avec Touch ID intégré. Ce produit, initialement exclusif au nouvel iMac 24″ avec puce Apple Silicon M1, est désormais également vendu séparément afin de prendre en charge tous les autres Mac avec puces Apple Silicon.

Le Magic Keyboard de nouvelle génération est désormais disponible avec Touch ID, qui permet une authentification simple et immédiate et la possibilité de se connecter et d’effectuer des achats en toute sécurité. Grâce à la technologie sans fil, le Magic Keyboard avec Touch ID se couple automatiquement avec le Mac. Le câble tressé USB-C vers Lightning est également inclus pour le connecter et le charger via le port USB-C de votre ordinateur.

Le nouveau clavier a besoin de la puce M1 pour fonctionner correctement. Probablement pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de l’utiliser sur des ordinateurs avant l’introduction de la puce fabriquée par Apple.

Les ordinateurs compatibles sont donc :

MacBook Air (M1, 2020)

MacBook Pro (13″, M1, 2020)

iMac (24″, M1, 2021)

Mac mini (M1, 2020)

La seule couleur disponible est la « Silver », neutre qui va bien sur tout. Pour les couleurs combinées avec les nouveaux iMac, la seule option est d’acheter directement les nouveaux ordinateurs. Des versions avec pavé numérique et pavé non numérique sont disponibles, respectivement, à 185 € et 159 € avec livraison pour le week-end ou en début de semaine prochaine. Très probablement, ils arriveront également sur Amazon.