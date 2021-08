Strategy Analytics a publié un nouveau rapport sur le marché des smartphones et affirme qu’Apple a connu une forte croissance des ventes d’iPhone en Europe au cours du deuxième trimestre de l’année.

Selon Strategy Analytics, les livraisons mondiales de smartphones ont augmenté de 11% en glissement annuel au deuxième trimestre 2021. Il s’agissait de la deuxième croissance annuelle la plus élevée de l’industrie de la téléphonie mobile depuis 2016. Samsung occupait la première place, mais c’était la première seule grande marque à connaître une baisse de ses ventes européennes sur la même période. Xiaomi est entré pour la première fois dans le top deux de la liste, profitant de la retraite de LG et des difficultés de Huawei.

Apple s’est classée troisième, suivi à la quatrième place par OPPO. Vivo, Transsion, Realme, Lenovo-Motorola, Honor et Huawei complètent le top dix ce trimestre. Parmi eux, Transsion, OnePlus, Realme et Xiaomi sont en tête du groupe avec le taux de croissance annuel le plus élevé ce trimestre.

Quant à l’Europe, cependant, pour la première fois, Xiaomi atteint le sommet des expéditions de smartphones, avec environ 12,7 millions d’unités. Les livraisons de Samsung ont chuté de -7% en glissement annuel à 12,0 millions d’unités. Samsung se porte bien avec les nouveaux modèles 5G de la série Galaxy A, mais fait face à une concurrence croissante d’Apple dans le haut de gamme et des fournisseurs chinois dans le bas de gamme.

Les ventes d’iPhone explosent en Europe

Apple a réalisé un bon trimestre, avec une croissance de +16% sur un an et avec environ 9,6 millions d’iPhone expédiés en Europe au cours du deuxième trimestre 2021. La gamme iPhone 12 continue de bénéficier de belles ventes auprès des fans de la marque, qui souhaitent pour remplacer leurs anciens modèles 4G. La croissance significative de l’iPhone n’est pas surprenante compte tenu des bénéfices records d’Apple pour le trimestre et de plusieurs rapports indiquant de fortes ventes d’iPhone 12, même environ un mois après l’annonce du nouvel iPhone 13.