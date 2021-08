Microsoft Teams obtient enfin une prise en charge native des notifications dans l’application macOS, une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs. Les notifications seront actives pour toute personne disposant de macOS 10.15 et versions ultérieures.

Windows Latest l’a découvert dans un article de forum après qu’un ingénieur de Teams a répondu à une idée vieille de près de cinq ans selon laquelle Microsoft Teams devrait intégrer les notifications macOS natives. Cette fonctionnalité est apparue pour la première fois sur Windows 10 plus tôt cette année et a finalement été implémentée pour tous les utilisateurs exécutant macOS 10.15 ou une version ultérieure. En plus des notifications natives, les utilisateurs de Teams peuvent désormais utiliser les paramètres Ne pas déranger et plus encore.

Pour modifier la façon dont Teams reçoit les notifications, procédez comme suit :

En haut à droite de Teams, sélectionnez « Paramètres et plus », puis « Paramètres » et « Notifications »

Sous « Apparence et son > Style de notification », choisissez Mac dans les options déroulantes

Vous verrez une notification vous demandant d’autoriser les notifications Teams. Cliquez sur cette notification ou allez dans le menu Apple en haut à gauche de votre appareil Mac et sélectionnez « Préférences Système > Notifications »

Choisissez Microsoft Teams dans la liste des applications à gauche de la fenêtre « Notifications » et activez « Autoriser les notifications ».

Microsoft Teams est disponible en téléchargement sur le site officiel de la société.