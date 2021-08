Une mise à jour importante est disponible sur l’App Store pour LumaFusion, l’une des applications de montage vidéo les plus populaires pour iPad et également disponible pour certains Mac.

La nouvelle version de LumaFusion intègre la stabilisation vidéo, via la technologie de stabilisation vidéo Lock & Load de CoreMelt qui est entièrement intégrée dans le nouvel outil de stabilisation de l’éditeur de clips. Il est désormais également possible de modifier des fichiers à partir de lecteurs externes en accédant directement aux fichiers multimédias à partir de lecteurs externes dans la bibliothèque de fichiers sur les iPad avec ports USB-C et Thunderbolt. En outre, vous pouvez également éditer la vidéo sur la timeline sans copier le média dans la mémoire de l’appareil. Cette fonctionnalité est activée par défaut, mais peut être désactivée dans les Préférences, permettant aux médias d’être copiés dans LumaFusion lorsque des disques externes sont utilisés.

La nouvelle mise à jour permet également une exportation directe vers des lecteurs externes, sans que LumaFusion n’écrive dans la mémoire interne à l’aide de la destination Fichier. Cette fonctionnalité est également disponible sur les iPad USB-C et Thunderbolt. Pour l’édition, vous trouverez également l’égaliseur graphique pour mieux adapter l’audio dans vos projets, et la possibilité d’ajouter et d’organiser des unités audio tierces dans l’outil Audio. LumaFusion prend en charge la modification des paramètres à la fois dans la pile de contrôle et dans l’interface utilisateur personnalisée tierce.

Lumafusion intègre désormais un pavé numérique pour les curseurs et les commandes de rotation : appuyez sur le bouton crayon pour utiliser la nouvelle entrée numérique pour une animation précise. Les boutons poussoirs ont été déplacés vers le pavé numérique. Nous avons également l’interface utilisateur redimensionnable, qui vous permet de faire glisser la poignée pour ajuster l’aperçu, la bibliothèque et la chronologie pour obtenir l’espace de travail que vous souhaitez dans chaque mise en page.

Voici toutes les nouveautés de la version. 3.0.1 :

• Correction d’un plantage pouvant survenir sur les Mac M1

NOUVEAU

• Stabilisation vidéo. La technologie de stabilisation vidéo primée Lock & Load de CoreMelt est pleinement intégrée dans le nouvel outil Stabilisateur de l’éditeur de clips.

• Montage sur lecteur externe. Les médias sont maintenant accessibles directement depuis les lecteurs externes dans la source de bibliothèque Fichiers sur les iPad à ports USB-C et Thunderbolt. Vous pouvez désormais monter sur la chronologie sans copier les médias vers le support de stockage de l’appareil. Cette fonctionnalité est activée par défaut, mais peut être désactivée dans les préférences, permettant ainsi de copier les médias vers LumaFusion lorsque vous utilisez des lecteurs externes.

• Exportation directe vers les lecteurs externes. Exportez directement vers un lecteur externe sans que LumaFusion n’écrive sur le support de stockage interne en utilisant la destination Fichiers. Disponible sur les iPad à ports USB-C et Thunderbolt.

• Égaliseur graphique. Grâce au nouveau et magnifique égaliseur audio graphique, vous pouvez facilement ajuster le son dans vos projets

• Unités audio tierces. Ajoutez et organisez des unités audio tierces dans l’outil Audio. LumaFusion prend en charge les paramètres de montage à la fois dans notre pile de commandes et l’IU personnalisée tierce.

• Pavé numérique pour les curseurs et les commandes de rotation. Touchez le bouton Crayon pour utiliser pour la nouvelle saisie numérique pour une animation précise. Les boutons rotatifs ont été déplacés vers le pavé numérique.

• IU redimensionnable. Faites glisser le curseur pour ajuster l’aperçu, la bibliothèque et la chronologie afin d’obtenir l’espace de travail désiré dans chaque disposition.

PROBLÈMES CORRIGÉS

• Les mots clés n’apparaissent pas sur YouTube après le transfert.

• Des dizaines de problèmes corrigés.

AMÉLIORATIONS

• Appuyez et maintenez enfoncé le bouton insérer (ou utilisez l’équivalent sur clavier) pour insérer dans la piste principale, écraser la piste principale et placer dans la piste secondaire.

• La sélection de la bibliothèque et celle de la chronologie sont maintenant séparées. La sélection de la bibliothèque affiche les éléments sélectionnés avec un contour blanc et l’élément en aperçu avec un contour jaune.

• Amélioration du design de l’interface utilisateur.

• Plus de réactivité lors de la recherche de Storyblocks.

• Import/export sources have been simplified. Use ‘iOS Share and Airdrop’ for most iOS destinations (Files app, iCloud Drive, other app, AirDrop). Use the Files destination to write directly to external drives.

• L’export FCPXML ajoute des marqueurs pour indiquer les fonctionnalités non prises en charge.

• Amélioration de la stabilité et des performances

LumaFusion est disponible sur l’App Store au prix de 32,99 €. L’application est universelle, elle peut donc être installée sur des iPad et des Mac compatibles.