Une nouvelle expérience graphique arrive sur l’App Store avec une touche clairement inspirée des chefs-d’œuvre du légendaire Studio Ghibli. Behind the Frame est disponible en pré-commande.

Behind the Frame, développé par Akupara Games, est essentiellement configuré comme une aventure graphique spectaculaire qui mettra en vedette un artiste aux prises avec la réalisation de son travail. L’œuvre doit être achevée dans les plus brefs délais afin d’être envoyée à la galerie d’art.

Avec Behind The Frame, vous vous immergerez dans une expérience nouvelle et relaxante, dans un monde plein de couleurs et d’animations faites à la main. Pour les fans d’animation japonaise, il est impossible de ne pas distinguer l’inspiration claire des chefs-d’œuvre du Studio Ghibli.

Le titre sera disponible à partir du 25 août 2021 mais peut déjà être pré-commandé au prix de 5,49 euros sur l’App Store. Une fois la précommande effectuée, vous la retrouverez sur votre iPhone dès le premier jour de sa sortie. Dommage qu’il ne soit disponible qu’en anglais.

Behind the Frame – 5,49 €