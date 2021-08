Selon DigiTimes, pour les futurs iPhone, iPad et MacBook, Apple utilisera des composants internes plus petits dans le but d’augmenter la taille des batteries.

Plus précisément, Apple prévoit « d’augmenter considérablement l’adoption » de l’IPD ou des dispositifs passifs intégrés pour les puces périphériques dans ses produits. Ces nouvelles puces seront de plus petite taille et permettront des performances plus élevées tout en occupant moins d’espace interne à l’intérieur d’un appareil. Cet espace libre plus important permettra l’utilisation de batteries plus grosses.

Pour le moment, le rapport n’indique pas quand Apple commencera à adopter ces nouvelles puces plus petites, mais il semble qu’Apple ait approuvé le processus de sixième génération de TSMC pour la production en série d’IPD pour les nouveaux iPhone et iPad. Par ailleurs, des rumeurs parlent de batteries de plus grande capacité sur le prochain iPhone 13, mais cette augmentation ne sera pas liée exclusivement à l’utilisation de ces puces plus petites. Des fuites de schémas CAO ont mis en évidence que les prochains iPhone seront plus épais, laissant la place à des batteries plus grosses.

On peut supposer que les nouvelles puces IPD, ainsi qu’une augmentation de l’épaisseur, donnent à Apple la liberté d’augmenter la taille de la batterie grâce à plus d’espace interne. Cette augmentation des batteries sera très importante, en particulier dans les modèles Pro, pour mieux gérer les nouveaux écrans avec des taux de rafraîchissement élevés.